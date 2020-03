Spektakuläre Flucht nach Handydiebstahl

Münchberg/Marktleuthen (dpa/lby) – Diebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort lauten nur drei der Anzeigen, mit denen ein 40-Jähriger nach einer filmreifen Flucht zu rechnen hat. Nachdem er in Münchberg (Landkreis Hof) beim Durchwühlen eines Autos von dessen 22-jähriger Besitzerin gestört worden war, flüchtete der Mann in einem anderen Fahrzeug.

Dabei fiel er in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) durch eine besonders rücksichtslose Fahrweise auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto setzte der Mann seine Flucht am Montag zu Fuß fort, wurde aber nach kurzer Zeit von einer Polizeistreife festgenommen.

Die Beamten fanden das Handy der 22-Jährigen bei dem Mann und stellten fest, dass er Drogen genommen hatte. Das Fluchtauto sei zudem gestohlen gewesen. Der Mann kam in Untersuchungshaft. An den Unfallautos entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro.