Seit vergangenem Wochenende laufen in Berlin die Special Olympics World Games. Dort messen sich Sportler mit Beeinträchtigungen in vielen verschiedenen Sportarten. Mit Victoria Tippelt und Stephanie Gebhardt treten auch zwei Sportlerinnen aus Hof an. Sie fahren im Kaja als sogenanntes Unified Team über eine Distanz von 500 Metern. Heute Nachmittag findet das Rennen um die Medaillen statt.