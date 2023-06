Special Olympics World Games: Bronze für Hofer Kajak-Team

Bei den Special Olympics World Games in Berlin haben zwei Sportlerinnen aus Hof am Wochenende abgeräumt: Victoria Tippelt und Stephanie Gebhardt haben im Kajak über 500 Meter Bronze gewonnen. Das Besondere: Stephanie Gebhardt hat das Down Syndrom, Victoria Tippelt eine Sehbehinderung. Beide trainieren beim Faltbootclub Hof.

Den ersten Platz gabs für das Team aus Griechenland, Silber für Belgien.