Special Olympics: Stadt Hof bewirbt sich als Host Town

Ab Freitag messen sich Athleten aus aller Welt bei den Olympischen Spielen in Tokio, mit dabei ist auch die Hofer Kanutin Melanie Gebhardt. Es laufen aber auch schon die Planungen für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Sie sind die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt, es treten Athleten mit Handicap an. Wenn gerade keine Wettkämpfe sind, müssen die Sportler irgendwo unterkommen. Möglicherweise sogar in Hof. Die Stadt will sich als Host Town bewerben:

..so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Die Stadt Hof will dafür mit der Lebenshilfe zusammenarbeiten.