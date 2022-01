Special Olympics: Hof und Oelsnitz werden Host Towns

In einer knappen Woche (04.02.) starten die Olympischen Winterspiele in Peking, bei denen sich die besten Athleten aus aller Welt messen. Im kommenden Jahr kommen dann die Special Olympics World Games erstmals nach Deutschland. Dabei treten Athleten mit Handicap an. Dafür laufen bereits die Vorbereitungen. Bevor die Wettkämpfe losgehen, müssen die Sportler irgendwo unterkommen. Und das tun sie unter anderem in Hof, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Auch Auerbach im Vogtland empfängt im kommenden Jahr eines der 170 Teilnehmerländer.