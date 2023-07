Specht verfängt sich in Plastik: Feuerwehr hilft

Ein Specht in Nöten ist in München von der Feuerwehr gerettet worden. Der Vogel wollte am Montag in einer Hausfassade, die mit Dämmstoffen isoliert war, seine Behausung errichten. Dabei verfing er sich aber in etwa fünf Metern Höhe mit den Füßen in Plastik, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Passant, der dies bemerkte, verständigte die Retter per 112. Die Feuerwehrleute konnten dem Specht helfen und ihn wieder in die Freiheit entlassen, wie es in der Mitteilung hieß. Er war unverletzt.