SPD-Wahlkampf: Norbert Walter-Borjans im Vogtland

Langsam geht der Wahlkampf in die heiße Phase, am 26. September wählen wir schließlich schon den neuen Bundestag. Aus diesem Anlass besucht der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans am Vormittag das Vogtland. Bei der Wohnungsgesellschaft Adorf will er sich über die Probleme der Region informieren. Bei dem Termin geht es hauptsächlich um die Wohnungssituation im ländlichen Raum.

Die Hofer SPD bekommt auch Unterstützung von höchster Stelle. Am 18. September kommt Kanzlerkandidat Olaf Scholz in die Freiheitshalle. Über den genauen Ablauf will die Partei noch informieren.