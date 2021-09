SPD-Stadtratsfraktion: Forderung einer Starkregenanalyse für die Stadt Hof

Vollgelaufene Keller, zerstörtes Mobiliar und hohe Kosten – das Hochwasser im vergangenen Juli hat auch in der Region Spuren der Zerstörung hinterlassen. Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion hat sich nun an Oberbürgermeisterin Eva Döhla gewandt, mit der Frage, ob die Stadt im Besitz einer sogenannten „Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen“ ist. Wenn das nicht der Fall ist, bittet die SPD-Stadtratsfraktion weiter, die notwendigen Mittel für eine solche Starkregenanalyse in den Haushalt 2022 einzustellen. Bis zum 31.Dezember 2020 hat es im Freistaat Bayern bereits ein Sonderförderprogramm gegen Sturzfluten gegeben. Dieses soll laut dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber ab dem Jahr 2022 wiederbelebt werden. Die SPD-Stadtratsfraktion fordert deshalb weiter, diese Fördermittel zu beantragen um notwendige Maßnahmen umsetzen zu können. Ziel sei, vorbeugende Maßnahmen zu treffen, um die Folgen solcher Ereignisse zu verhindern oder zumindest abzumildern.