SPD setzt bei Parteitag Zeichen der Solidarität mit Israel

Die bayerische SPD hat bei ihrem kleinen Parteitag in Nürnberg ein klares Zeichen der Solidarität mit Israel gesetzt. Die Delegierten verabschiedeten am Samstag einstimmig eine Resolution «Nie wieder ist jetzt», die den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt und die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland fordert.

Im Zentrum des Parteitags steht die inhaltliche Positionierung zur Europawahl und die Listenaufstellung der bayerischen Kandidatinnen und Kandidaten. Am 9. Juni 2024 werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments neu gewählt.

Nach der Wahl zur Besetzung der Listenplätze wurde für den Nachmittag eine Rede des Landesvorsitzenden Florian von Brunn auch über das Abschneiden der SPD bei der bayerischen Landtagswahl erwartet. Die Sozialdemokraten hatten bei der Wahl 8,4 Prozent (-1,3 Prozent) der Stimmen erhalten – und damit deutlich weniger als von der Partei als Ziel ausgegeben. Im neu gewählten Landtag stellt die SPD nur noch 17 Abgeordnete. Eine umfassende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem für die Bayern-SPD enttäuschenden Abschneiden gab es bislang nicht.