SPD reicht Antrag beim Verwaltungsgerichtshof ein: Aures kritisiert 15-Kilometer-Regel

Für Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gilt ja die strenge Regel: Ausflüge sind nur in einem Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort möglich. In der Euroherz-Region ist das mittlerweile in allen Landkreisen der Fall.

Die SPD-Landtagsfraktion hat aber rechtliche Bedenken bei dieser Maßnahme und will sie jetzt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überprüfen lassen. Die Wunsiedler Landtagsabgeordnete Inge Aures sagt dazu, dass das gerade in der oberfränkischen ländlich geprägten Region starke Einschränkungen seien. Aus ihrer Sicht habe die 15-Kilometer-Regel wenig Nutzen und führe dazu, dass die Menschen weniger bereit sind, die Corona-Regeln einzuhalten.