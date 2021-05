SPD-Landtagsfraktion: Klaus Adelt verzichtet auf Posten als Vizechef

Der Hofer Abgeordnete Klaus Adelt hat seinen Posten als Vizechef der SPD-Fraktion abgegeben. Laut Pressemitteilung verzichtet Adelt auf eine erneute Kandidatur, um einem Neuanfang der SPD-Fraktion nicht im Wege zu stehen. Adelt ist seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der SPD Fraktion gewesen. Jetzt will er sich wieder stärker auf Kommunalpolitik und den ländlichen Raum konzentrieren. So seien laut Adelt durch Corona viele Problemfelder aufgezeigt worden, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht. Dabei bezieht sich Adelt zum Beispiel auf die schleppende Digitalisierung in den Schulen.