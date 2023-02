SPD-Kreisverband Hof-Land: Neujahrstreffen in Bad Steben

Am 8. Oktober steht in Bayern die Landtagswahl 2023 an. Dass Daniel Schreiner die Nachfolge von Klaus Adelt als SPD-Landtagskandidat für das Hofer Land übernimmt, steht schon länger fest. Beim Neujahrstreffen des SPD-Kreisverbandes Hof-Land soll es heute (SA) aber nochmal um die Landtagswahl gehen. Mit dabei sind neben Daniel Schreiner und Klaus Adelt auch Bezirkstagskandidatin Eva Döhla sowie der Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger. Als Festrednerin ist die Europa-Abgeordnete Maria Noichl am Start. Beginn des Neujahrstreffens ist um 17 Uhr im Kurhaus in Bad Steben.