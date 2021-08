SPD-Kanzlerkandidat im Wahlkampf: Olaf Scholz kommt nach Hof

In nicht einmal mehr sechs Wochen wählen wir einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf geht jetzt also in die heiße Phase. In der bekommt die Hofer SPD Unterstützung von höchster Stelle. Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt nämlich nach Hof. Am 18. September macht er in der Freiheitshalle mit seiner „Zukunftsgespräche“-Tour Station und stellt sich den Fragen der Bevölkerung.

Ein genauer Ablauf und wie Interessierte an der Veranstaltung teilnehmen können steht noch nicht fest. Darüber wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen informieren.