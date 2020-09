SPD im Hofer Stadtrat: Radverkehrsbeauftragter für Hof

Es ist ein Thema, das die Stadt Hof schon lange beschäftigt: Der Radverkehr soll besser werden. Dafür macht die Stadt auch schon Einiges. Damit die Bemühungen um den Radverkehr optimiert werden können, braucht es eine Koordination innerhalb der Verwaltung. Das fordert zumindest die SPD im Hofer Stadtrat. Es gebe zwar schon einen Radverkehrsbeauftragten – es brauche aber einen Hauptamtlichen, fordert die SPD. Dieser solle sich zu 50 Prozent um das Thema Radverkehr in der Stadt kümmern. Dazu kämen die Ausarbeitung von Planungen mit dem Schwerpunkt Radverkehrsinfrastruktur sowie die Bearbeitung von Bürgeranfragen, heißt es in einem entsprechenden Antrag der SPD an die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Auch um die Betreuung und Planung der Ladestationen sollte sich dieser Beauftragte dann künftig kümmern.