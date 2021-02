Er will es noch einmal tun: Der Kreisvorsitzende Jörg Nürnberger tritt bei der Bundestagswahl im September erneut für die hochfränkische SPD an. Per Online-Abstimmung haben ihn die Delegierten nominiert, heißt es in einer Mitteilung. Nürnberger ist bereits 2017 bei der Bundestagswahl angetreten und konnte damals auch nicht über die Landesliste einziehen. Das endgültige Ergebnis steht erst in gut anderthalb Wochen fest, wenn es durch Briefwahl offiziell bestätigt ist.