SPD-Fraktion stellt Antrag: Mehr Neubaugebiete für Hof

Wenn sich der Onlineversandhändler Amazon bei Gattendorf ansiedelt, kommen viele Mitarbeiter in die Region. Die müssen auch irgendwo wohnen. Deshalb fordert die Hofer SPD-Stadtratsfraktion mehr Neubaugebiete.

Besonders das Interesse am Neubaugebiet am Rosenbühl zeige, dass ein Bedarf für mehr Wohnraum schon jetzt besteht, schreibt die SPD-Fraktion in einem Antrag. Besonders im Auge hat sie demnach den Bereich zwischen Hofeck und Unterkotzau Richtung Silberberg. Dieser Bereich ist bereits als Baugebiet ausgewiesen. Der Stadt und der Hospitalstiftung gehören die Grundstücke. Somit dürfte eine Bebauung nicht schwer sein. Für die Energieversorgung fordert die SPD ein Blockheizkraftwerk. Voraussetzung sei aber, dass auch Interesse an dem Gebiet besteht. Dafür soll die Stadt ein Verfahren einleiten, heißt es abschließend.