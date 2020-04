SPD fordert mehr Stellen für Forstwirte

München (dpa/lby) – Damit die bayerischen Wälder klimagerecht umgebaut werden können, fordert die Landtags-SPD mehr Stellen für Förster. «Unsere Försterinnen und Förster werden erhebliche Probleme haben, den dringend erforderlichen Umbau unserer Wälder in klimatolerante Mischwälder zu organisieren», sagte SPD-Fraktionschef Horst Arnold.

Die Aufgaben für die Forstwirte nähmen zu, es würden neue Projekte aufgesattelt, und gleichzeitig steige die Zahl der Förderanträge im Privatwald, die die Forstverwaltung abwickeln müsse, sagte der SPD-Politiker. Doch in den vergangenen zehn Jahren wurden in Bayern 181 unbefristete Stellen reduziert. Das geht aus einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an die Staatsregierung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Für die im September 2017 beschlossene Waldumbauoffensive der Staatsregierung sollen laut Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) bis 2030 insgesamt 200 Stellen zusätzlich bereitgestellt werden. Bis Ende 2020 sollen nach Angaben der Ministerin bereits 54,33 Stellen zur Verfügung stehen. Doch auch diese von der Staatsregierung zugesagten Stellen könnten die Kürzungen der vergangenen Jahre nicht ausgleichen, sagte Arnold.

Durch starke Stürme und Borkenkäferbefall tragen die Wälder großen Schaden. Angesichts dieser Belastungen werden die Forstwirte immer wichtiger. Damit die Wälder in Zukunft den Wetterextremen und den Käfern standhalten können, müssen sie beispielsweise von reinen Fichtenwäldern zu weniger anfälligen Mischwäldern umgebaut werden. Dadurch seien sie dann stabil genug, «um noch in hundert Jahren als Wald zu bestehen», sagte Bernd Lauterbach, Vorsitzender des Bunds deutscher Forstleute (BDF) in Bayern.

Doch damit der Umbau schnell vonstatten gehen könne, müssten die Stellen, die bis 2030 vorgesehen waren, eigentlich jetzt schon kommen, sagte Lauterbach. «Wir müssten dringender handeln und nicht erst 2030 die letzten Leute einstellen.»

Problematisch ist auch, dass viele Förster nur befristet angestellt werden. «Wir haben hoch motiviertes Personal in der Forstverwaltung, oft werden die Aufgaben weit über das geforderte Maß durch die Mitarbeiter bewältigt», sagte der SPD-Politiker Arnold. Daher könne es nicht angehen, dass es in einer staatlichen Behörde noch Befristungen gebe.

Auch der BDF-Landesvorsitzende ist nicht zufrieden mit den Befristungen. «Befristete Stellen sind besser als gar keine», sagte Lauterbach. Das wichtigste im Wald sei aber die Kontinuität, und die werde durch die befristeten Stellen nicht abgedeckt.