SPD droht Einbruch in Großstadt-Räten: Grüne legen zu

Nürnberg (dpa/lby) – Der bayerischen SPD droht bei den Kommunalwahlen ein Einbruch in ihrer Domäne der Stadträte größerer Städte. Auch die CSU verliert in den Stadtparlamenten. Die Grünen können dort massiv hinzugewinnen, zum Teil – wie in Nürnberg oder Regensburg – ihre Ergebnisse von 2014 mehr als verdoppeln. Das ist die Quintessenz der Auszählung in den Kommunalvertretungen, die am Dienstag, zwei Tage nach Schließung der Wahllokale, noch immer nicht abgeschlossen war.

In München büßt die SPD rund neun Prozent der Stimmen im Vergleich zu 2014 ein. Stärkste Kraft werden in der Landeshauptstadt die Grünen, die mehr als zwölf Prozentpunkte zulegen und auf fast 30 Prozent kommen. Die CSU verliert ebenfalls klar an Boden und kommt auf 24,7 Prozent der Stimmen (-7,6). Die Angaben des Münchner Wahlamtes basieren auf der Auszählung in 1163 von 1274 Stimmbezirken in der Landeshauptstadt.

Ähnliche Tendenzen werden aus Städten wie Würzburg, Regensburg und Augsburg gemeldet. In der zweitgrößten bayerischen Stadt Nürnberg deutet sich ein noch gravierender Stimmenverlust der SPD an. Die Sozialdemokraten kommen dort nach vorläufigen Ergebnissen auf 26,24 Prozent – das wäre ein Minus von rund 18 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014. Die CSU legt leicht um zwei Punkte auf rund 31 Prozent zu. Die Grünen können ihren Stimmenanteil in Nürnberg auf mehr als 19 Prozent mehr als verdoppeln. Die Auszählung ist in Nürnberg auf Grund von Technikproblemen stark verzögert.

Nach einem Drittel der eingegangenen Ergebnisse meldete das Statistische Landesamt bayernweit in Stadträten und Kreistagen Zugewinne für die Grünen von 5,8 Prozentpunkten, während die SPD Verluste von 7,3 Prozent und die CSU von 5,3 Prozent hinnehmen muss. Zu den Gewinnern gehören die Freien Wähler mit einem Plus von 4,4 Prozentpunkten und die AfD, die erstmals flächendeckend antrat.