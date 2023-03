SPD: Dauerbaustelle Stammstrecke blockiert Stadtplanung

Die Dauerbaustelle der zweiten S-Bahnstammstrecke in München blockiert nach Ansicht der Stadtrats-SPD sehr viele Projekte – vor allem in der Innenstadt. «Die Stadtentwicklung Münchens steht an zentralen Stellen nahezu still», beschwerte sich die Fraktion aus SPD und Volt am Mittwoch.

Verantwortlich machen die Parteien die Deutsche Bahn. Erst nach massivem Druck habe das Unternehmen eingeräumt, dass das Großprojekt erst 2037 fertig werde und mindestens 8,5 Milliarden Euro kosten solle. Seit neuestem kursierten sogar Summen bis zu 14 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung.

Als Beispiel nennt die Fraktion den Marienhof, eigentlich eine Grünfläche im Herzen Münchens. Nun sei dieser zur Erholung gedachte Platz aber für Jahrzehnte eine Baustelle. Auch ein attraktiver Hauptbahnhof oder eine Erweiterung der Fußgängerzone im Tal seien vor 2038 nicht realisierbar. Ebenfalls betroffen ist die Neugestaltung der Maximilianstraße und des Max-Joseph-Platzes vor der Bayerischen Staatsoper.