An vielen Schulen ist es keine Seltenheit mehr, dass der Unterricht ausfällt. Es gibt oft nicht genug Lehrer, die alles abdecken könnten. Der Lehrermangel im Hofer Land ist am Abend Thema beim öffentlichen Bürgertreff der SPD Oberkotzau. Der findet ab 18 Uhr in der Schlossstuben statt. Referenten sind der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt, der Hofer Schulamtsdirektor Stefan Stadelmann und Sebastian Lehmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.