SPD bestimmt Spitzenkandidaten: Daniel Schreiner geht ins Rennen

Die SPD in Stadt und Landkreis Hof hat einen neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 in Bayern. Wie die Sozialdemokraten am Vormittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben haben, geht Daniel Schreiner als Nachfolger von Klaus Adelt ins Rennen. Schreiner ist aktuell Bürgermeister des Marktes Sparneck im Landkreis Hof. Adelt hatte im Vorfeld verkündet, nicht mehr antreten zu wollen. Er wolle stattdessen der jüngeren Generation eine Chance geben, in die Landespolitik einzusteigen.