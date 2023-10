SPD-Antrag: Hof soll sich über Bayreuther Wasserstoffbusse informieren

Die Stadtbusse in Bayreuth sollen künftig klimaneutral mit Wasserstoff fahren – den Wasserstoff soll ein Elektrolyseur erzeugen, wie er beispielsweise in Wunsiedel steht… und der wiederum soll mit Strom aus einer Solaranlage betrieben werden. So jedenfalls die Pläne in Bayreuth.

Darauf ist jetzt auch die Hofer SPD-Stadtratsfraktion aufmerksam geworden. Sie schlägt eine Informationsfahrt nach Bayreuth vor.

Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und Stadtratsmitglieder sollen sich die Pläne für die Wasserstoff-Busse direkt bei den Bayreuther Stadtwerken angucken. Schließlich stehen mit dem neuen Busbahnhof in Hof die Zeichen auf Transformation des örtlichen ÖPNV in die Zukunft, heißt es im Antrag der SPD-Stadtratsfraktion.