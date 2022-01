Spaziergang-Aufrufe: Stadtrat Böhm sieht neue Qualität erreicht

Nicht nur schweigend durch die Straßen laufen – sondern bei den sogenannten „Spaziergängen“ auch mal bei den Privatwohnungen von Städträtinnen und Stadträten, sowie bei der Oberbürgermeisterin auftreten. Das Ganze garniert mit Fackeln und Trillerpfeifen. Dazu ist am Wochenende in einer Hofer Telegram-Gruppe aufgerufen worden – und dies hat eine neue Qualität, sagt Piraten-Stadtrat Michael Böhm. Er hatte diesen Aufruf öffentlich gemacht, da Formulierungen, wie „nettes Gespräch suchen“, durchaus auch Potential haben, in andere Richtungen zu eskalieren:

Aktionen wie diese würden allerdings nicht zielführend sein, da Lokalpolitiker, wie Stadträte, lediglich Umsetzungen von Corona-Maßnahmen durchführen müssen, nicht aber Entscheidungen über diese treffen. Für ein Gespräch sind alle Stadträte und die Oberbürgermeisterin jederzeit bereit, solange dieses nur offen geführt wird.

Die Polizei hat die Aufrufe, die über den Messenger-Dienst kommen, im Blick und agiert umgehend, sobald strafbare Handlungen oder Drohungen erkennbar sind. Die Spaziergänge werden ohnehin immer durch eine Präsenz von erfahrenen Kriminalbeamten begleitet:

So Volker Püttner vom Polizeipräsidium Oberfranken.

Über 300 Spaziergänger waren am Montagabend durch die Hofer Innenstadt gezogen. Dabei gab es keine Vorkommnisse.

In Plauen waren es am Abend an die 350 Teilnehmer, die vom Postplatz Richtung Wendedenkmal gezogen sind. Weil dort ab sofort regelmäßig eine Gegendemonstration stattfinden soll, musste die Polizei zur Trennung der Gruppen eine Kette bilden.