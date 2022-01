„Spaziergänger“ in Hof: Laut Döhla kein Dialog in Sicht

Als am Montag über 300 Personen in Hof zu einem der sogenannten „Spaziergänge“ unterwegs waren, ist es ruhig geblieben. Die Idee in einer Hofer „Telegram“-Gruppe, vielleicht auch mal bei Oberbürgermeisterin Eva Döhla zuhause um ein „nettes Gespräch“ zu bitten, ist hier nicht zum Tragen gekommen.

Dennoch sagt die Hofer Oberbürgermeisterin, dass sie einem Dialog nicht abgeneigt wäre. Nur kann sie bisher keinerlei Bereitschaft auf Seiten der „Spaziergänger“ erkennen, wie sie uns im Gespräch sagt:

Auch im Hofer Stadtrat am Montag war diese „Drohkulisse“, wo unter anderem von Fackeln und Trillerpfeifen die Rede war, im nichtöffentlichen Teil ein Thema. Eva Döhla sagt hierzu, dass sich der Stadtrat hier nicht auseinanderdividieren lassen darf, sondern geschlossen als Zivilgesellschaft solche Einschüchterungsversuche in jeder Form ablehnt.