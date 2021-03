Spaziergänger findet alte Panzerfaust: Sprengung

Sparneck (dpa/lby) – Ein Spaziergänger hat in einem Waldstück in Oberfranken eine amerikanische Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die sogenannte «Rocket» sei stark korrodiert gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Da eine Entschärfung am Fundort in Sparneck den Angaben zufolge nicht möglich war, wurde die Panzerfaust gesprengt. Eine Kreisstraße musste dazu am Mittwoch kurzzeitig gesperrt werden. Die Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst aus Nürnberg sei planmäßig verlaufen, hieß es. Ein Baum, bei dem die Panzerfaust lag, sei aber beschädigt worden.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-683198/2