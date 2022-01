Spaziergänge in Hof: Polizei sieht keine rechte Unterwanderung

Zirka 300 Menschen haben gestern in Hof gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei den sogenannten Spaziergängen sind die Teilnehmer vom Rathaus durch die Innenstadt gelaufen. Nach zirka einer Stunde kamen sie wieder am Rathaus an, wo sich die Versammlung dann aufgelöst hat. In den letzten Wochen wurde Kritik laut, die Demos seien von Nazis und Rechtspopulisten unterwandert, wie zum Beispiel die Hofer SPD-Stadträte mitteilten. Klaus Weich, der Hofer Polizeidienststellenleiter, kann das nicht bestätigen. Er könne nicht ausschließen, dass Rechte oder Reichsbürger mit spazieren. Als rechte Demo könne man diese Spaziergänge aber nicht bezeichnen. Trotzdem stellen die Proteste die Polizei vor größere Herausforderungen.

Dann könnte die Polizei zum Beispiel Straßen sperren. In Bayreuth und Bamberg sei das bereits der Fall. Er habe die Hoffnung, dass bald auch die Hofer ihre Veranstaltung vorher anmelden. Heute Abend um 18 Uhr ist als Antwort auf die Spaziergänge die Gegendemo „Hof steht zusammen“ am Kugelbrunnen angekündigt.