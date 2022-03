„Spaziergänge“: Immer weniger Teilnehmer im Vogtland

Lange nichts gehört von den sogenannten „Spaziergängen“ gegen die Corona-Politik unserer Bundes- und Staatsregierung. Sei es nun dadurch, dass der Krieg in der Ukraine verstärkt in den Fokus gerückt ist oder die meisten Corona-Maßnahmen in absehbarer Zeit ohnehin wegfallen.

Dementsprechend erschöpft sich die Bewegung offenbar immer mehr. Die Polizei sieht das zahlenmäßig auch im Vogtland: In Plauen waren es am Abend 240 Protest-Teilnehmer rund um den Postplatz. Einen deutlichen Rückgang gabs in Auerbach verglichen mit den vergangenen Wochen: Hier waren es gestern 470 Personen, die am Aufzug durch die Stadt teilgenommen haben. Auch in Adorf und Markneukirchen gab es noch Aufzüge. Da sie nach wie vor unangemeldet stattfinden, handelt es sich um einen Verstoß gegen das Sächsische Versammlungsgesetz.

