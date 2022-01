Spaziergänge: Gegenprotest in Plauen angemeldet

Auf den ersten Blick kommen die Montagsspaziergänge unter dem Deckmantel des Corona-Protests in der Region friedlich daher… guckt man sich die Aussagen in einschlägigen Chat-Gruppen im Netz an oder wer gar hinter der Organisation steckt, dann wirkt das Ganze gar nicht mehr so harmlos: Denn wer bei diesen Spaziergängen gegen die Corona-Politik mitläuft, der läuft oft mit rechten Gruppierungen mit. Das beobachtet auch schon die Polizei. Es gibt aber auch Gegendemos, wie zum Beispiel in Plauen.

Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtland ruft heute zum Gegenprotest auf. Ab sofort lädt das Bündnis jeden Montag um 18:30 Uhr zum Treffen am Wendedenkmal in Plauen ein. Gemeinsam wollen sie ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Mehrheit für einen anständigen und solidarischen Umgang miteinander stehe und nicht laut spazieren gehe, heißt es bei Facebook. Das Motto: Mit Anstand für Abstand. Im Gegensatz zu den Spaziergängen ist die Veranstaltung angemeldet. Damit wolle das Bündnis das Wendedenkmal und dessen Erbe vor Missbrauch schützen, wie es weiter heißt.