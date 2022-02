„Spaziergänge“: Andere Route in Hof, aber es bleibt ruhig

Von der Evakuierung der Stadt-Galerie unberührt, ist der Corona-Protest in Plauen geblieben. Laut Polizei sind am Abend etwa 480 Teilnehmer vom Postplatz durch die Stadt und wieder zurück gezogen. Der Aufzug war wieder unangemeldet. Am Wendedenkmal hatten sich 30 Teilnehmer einer Gegen-Aktion angemeldet versammelt. Sogenannte „Spaziergänge“ gabs auch wieder in Auerbach, Reichenbach, Naila und Hof. In Hof waren etwa 430 „Spaziergänger“ unterwegs. Diesmal durchs Bahnhofsviertel. Es blieb friedlich, nur „Spaziergänger“ mit Hunden musste die Polizei aus dem Protestzug ziehen.