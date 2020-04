Spazieren gehen am U-See: Das ist in Zeiten von Corona erlaubt

Gerade bei diesem Wetter zieht es viele Menschen raus. Wegen der Corona-Krise sind aber auch beim Rausgehen Regeln zu beachten. Die Stadt Hof informiert derzeit darüber, was man am Untreusee darf.

Erlaubt ist natürlich weiterhin, spazieren zu gehen. Das kann man also auch am Untreusee machen, allerdings nur alleine, mit den im Haushalt lebenden Personen oder mit einer nicht im Haushalt lebenden Person. In dieser Konstellation sind auch Freizeitbeschäftigungen wie Bootsfahrten mit Segel- oder Ruderbooten, Stand-up-Paddling, Surfen oder Tretbootfahren erlaubt. Gruppen dürfen sich nicht bilden. Wassersportfahrzeuge oder -geräte dürfen Privatpersonen nur in öffentlich zugängigen Bereichen ins Wasser lassen. Arbeiten an den Fahrzeugen sind nicht erlaubt.