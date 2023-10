Spatenstich: Neue Kita in Naila geplant

Schon vor 20 Jahren hat der Stadtrat in Naila beschossen, dass oberhalb des Friedhofes am Dompfaffenweg, ein neuer Kindergarten entstehen soll. Bis so ein Projekt zur Umsetzung kommt, dauert es manchmal eine ganze Weile. Jetzt ist es aber endlich soweit. Der Spatenstich ist kürzlich erfolgt. Geplant ist eine Vier-Gruppen-Kita mit 100 Plätzen. Träger ist das BRK Hof. Die Stadt Naila und der Freistaat Bayern finanzieren den Neubau. Das Gebäude entsteht in Holzbauweise, aufs Dach kommt eine Begrünung und eine Solaranlage. 2025 sollen die ersten Kinder einziehen.

© Dieter Pilz