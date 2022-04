Spatenstich: Neue AWO-Großküche für über 1.500 Essen am Tag

Kliniken, Pflegeheime und Kindergärten: Dort braucht es jeden Tag viele Mahlzeiten. Der AWO Kreisverband Hof baut jetzt eine neue Großküche in der Hofer Fuhrmannstraße. Dort sollen ab Anfang nächsten Jahres mehr als 1.500 Mahlzeiten frisch zubereitet werden. Heute findet der Spatenstich statt (7. April, 11 Uhr). Das Gebäude soll fast 750 Quadratmeter groß sein. 25 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt sein. Betreiber wird die AWO Hof als Bauherr und der Nürnberger Dienstleister Dorfner Catering. Durch ein spezielles Verfahren soll es laut der AWO möglich sein, dass das Essen auch bei Einrichtungen im Umkreis von bis zu 100 Kilometern noch frisch ankommt.

