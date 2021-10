Spatenstich: Neubau der Realschule Kemnath gestartet

64 Millionen Euro für eine Schule – was nach viel klingt, ist auch viel. Schließlich ist es das größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Tirschenreuth. Nach fünf Jahren Planung ist nun offiziell der Bau der neuen Realschule in Kemnath gestartet. Dabei durfte auch Landrat Roland Grillmeier selbst Hand am Bagger anlegen. Neben einem komplett neuen Schulgebäude sind auch eine neue Dreifach-Turnhalle, Grünanlagen, ein Pausenhof und ein grünes Klassenzimmer in Kemnath geplant. Bis November 2024 soll alles fertig sein.