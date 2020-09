Spatenstich Mitterteich: Abfallwirtschaft bekommt neues Verwaltungsgebäude

Während viele Menschen in diesem Jahr vom Homeoffice aus arbeiten, gibts Arbeiterinnen und Arbeiter, die jeden Tag raus müssen, damit das tägliche Leben weiterlaufen kann. Dazu gehören auch die Mitarbeiter der Müllabfuhr. Im Landkreis Tirschenreuth bekommt die Verwaltung der Abfallwirtschaft jetzt ein neues Gebäude in Mitterteich. Den Neubau hat der Kreisausschuss im April vergangenen Jahres beschlossen. Heute (MO) findet der Spatenstich statt. Die Baumaßnahme soll rund 2,15 Millionen Euro kosten. Fertig soll das Gebäude im Juni kommendes Jahres sein. Der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier nimmt heute unter anderem am Spatenstich teil.

(Symbolbild)