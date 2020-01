Spatenstich in Naila: Thüga baut ein neues Bürogebäude

Wenn irgendwo in der Region ein Spatenstich ansteht, dann lächeln Politiker in die Kamera und wirbeln ein Häufchen Erde auf. In Naila gab es das jetzt aber nicht zu sehen. Denn bei der Firma Thüga Smartservice kann noch kein Bau beginnen, weil erstmal was weg muss. Die ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen, die über 200 Mitarbeiter müssen auf andere Büros ausweichen. Deshalb baut die Firma neben ihrem Sitz am Kugelfang für zwölf Millionen Euro ein neues modernes Bürogebäude. Auch ein Schulungsraum und eine Kantine sollen dort unterkommen. Ende kommenden Jahres soll es fertig sein.

Thüga beschäftigt sich unter anderem mit Energiedaten-Management. Das kommt zum Beispiel bei der Ermittlung des Strom- und Gasverbrauches zum Einsatz.