Spatenstich in Marktredwitz: Quartier am Stadtpark nimmt Formen an

Fünf Jahre existieren nun schon die Pläne für die Umgestaltung des Stadtparks in Marktredwitz. Im vergangenen Jahr hat der Stadtrat den Weg dafür frei gemacht. Heute nun kommt das Projekt einen entscheidenden Schritt voran. Am Vormittag ist der Spatenstich für ein erstes Wohn- und Geschäftsgebäude geplant. Wie berichtet planen Investoren ein neues Quartier mit Wohnungen, Büros und Restaurants zu errichten. Sie nehmen dafür etwa zehn Millionen Euro in die Hand. Parallel dazu will die Stadt den Stadtpark sanieren, sodass er danach ganz modern daherkommt.