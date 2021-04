Spatenstich in Marktredwitz: Neue Fahrzeughalle an Kläranlage entsteht

Egal ob es um die Wasserversorgung, Parkhäuser oder Schwimmbäder geht. Um all das kümmert sich in Marktredwitz das Kommunalunternehmen Marktredwitz. Es übernimmt also viele Aufgaben und dafür braucht es auch genügend Lagermöglichkeiten. Deshalb lässt die Stadt jetzt an der Kläranlage eine neue Fahrzeughalle bauen. Kürzlich hat es den Spatenstich dafür gegeben. In der neuen Halle finden dann nicht nur Fahrzeuge, Geräte, Material und eine Waschhalle Platz, sondern auch die Eisbahn, die im Sommer schließlich auch einen Lagerplatz braucht. Kosten lässt sich die Stadt Marktredwitz die neue Fahrzeughalle über eine halbe Million Euro.