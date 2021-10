Spatenstich in Marktredwitz: Bau des Quartiers am Stadtpark beginnt

Wohnungen in verschiedenen Größen, Gewerbeflächen und zwei neue Restaurants – so soll das neue Quartier am Stadtpark in Marktredwitz ausschauen. Heute hat es dafür den offiziellen Spatenstich gegeben. Auf einer Gesamtbruttogrundfläche von rund 4.700 Quadratmeter soll ein Platz zum Entspannen, Treffen und Wohnen entstehen. Auch der Stadtpark erhält in dem Zug ein neues Gewand – hier sollen neue Spielplätze und eine Wasserfontäne entstehen. Über die Kosten und den Zeitplan gibt es aber noch keine genaue Auskunft, sagt einer der vier Investoren, Philipp Pirmanschegg:

Das Projekt ist schon seit einigen Jahren im Gespräch. Zukünftig soll es die Lücke zwischen der Innenstadt und dem Kösseine-Kaufhaus schließen.