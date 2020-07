Spatenstich für Amazon-Ansiedelung

Der Online-Händler Amazon will im Landkreis Hof sein bayernweit zweites Logistikzentrum errichten. Auf dem Gelände des „Automobilzulieferer-und Technologiepark Hochfranken“ ist nun der erste Spatenstich gesetzt worden. Für rund 33 Millionen Euro sollen insgesamt rund 40 Hektar Gewerbefläche erschlossen werden. Gut die Hälfte davon will Amazon zwischen Hof und der Gemeinde Gattendorf nutzen und rund 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Mit der Ansiedlung von Amazon und zwei weiteren kleineren Unternehmen im Gewerbepark Hochfranken baut Hof seine Stellung als einer der zehn wichtigsten Logistik-Standorte Deutschlands aus. Amazon will in Hof insgesamt bis zu 100 Millionen Euro investieren – wann genau mit dem Bau begonnen wird, steht noch nicht fest.