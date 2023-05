Spatenstich erfolgt: Baubeginn für neues Verwaltungszentrum für den Seelsorgebereich Hofer Land

In Hof laufen schon bald auch sichtbar alle Fäden im katholischen Seelsorgebereich Hofer Land zusammen. Mit einem symbolischen Spatenstich von Kirchen- und Gemeindevertretern wurde heute der Baubeginn eines neuen Verwaltungszentrums eingeläutet. Künftig soll eine gemeinschaftliche Pfarrverwaltung dort Platz finden, die dann als Zentrum des gesamten Seelsorgebereichs mit allen Funktionsträgern fungiert. Architekt für den Neubau an der St.-Konrad-Kirche in Hof ist Norbert Endrejat vom Architekturbüro „m6 architektur“ in Sparneck:

In den einzelnen Bereiches des Neubaus sollen sowohl die Geschäftsführung der Kindergärten eine neue Heimat finden, wie auch Verwaltungskräfte, Buchhaltung, Hausmeister und Mesner. Dadurch verspricht sich der Seelsorgebereich eine bessere Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit für jeden. Der Neubau soll im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein, was allerdings noch stark von den Unwägbarkeiten in der Baubranche abhängt.