Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen ist weiterhin hoch. Viele Städte und Gemeinden bauen deshalb neue Kitas. In Rehau gibt es ab dem nächsten Jahr 74 neue Betreuungsplätze. Die Stiftung Marienberg baut in der Goethestraße. Am Vormittag erfolgt der offizielle Spatenstich. Im September nächstes Jahr sollen die Kinder dort spielen können. Es sind zwei Krippengruppen für je 12 Kinder und 50 Plätze für Kindergartenkinder geplant.