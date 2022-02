Sparmaßnahmen im Hofer Haushalt: Zahlreiche Bauvorhaben nicht möglich

Die Stadt Hof muss sparen. Das zieht sich auch durch die kompletten Haushaltsverhandlungen die derzeit in der Stadt laufen. Sie muss weiterhin Schulden abbauen. 91 Millionen Euro sind es derzeit, teilt die Medienstelle mit. Eine Hilfe für die Stadt sind die Bedarfszuweisungen, die die Stadt auch dieses Jahr beantragt. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Doch an diese Ausgaben sind strenge Auflagen geknüpft. Um die zu erfüllen, will die Stadt nur Maßnahmen umsetzen, die nicht bis nächstes Jahr verschiebbar sind. Ein Grund für die schlechte finanzielle Situation der Stadt Hof sind die spärlichen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und die im Vergleich geringen Anteile der Einkommensteuer. Außerdem habe die Stadt mit hohen Sozialausgaben vor allem in der Jugendhilfe zu kämpfen. Ein normaler Bauunterhalt sei unter diesen Bedingungen nicht zu leisten, beklagt die Stadt. Es fehlen Gelder für dringende Neubauten und trotz Förderung seien viele Vorhaben nicht zu finanzieren. Als Beispiel nennt die Medienstelle die Brücke am Mittleren Anger, die seit mehreren Jahren nicht saniert werden kann.