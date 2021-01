Sparkassengebäude Brand: Marktredwitz richtet Bürgerhaus ein

Es ist ein Trend, der schon seit einigen Jahren anhält. Immer mehr Bankfilialen in kleineren Orten schließen – übrig bleiben nur ein Kontoauszugsdrucker und Geldautomat. Auch die Sparkassen-Filiale im Marktredwitzer Ortsteil Brand hat dieses Schicksal getroffen. Aus dem Gebäude kann man aber noch einiges machen, findet zumindest die Stadt Marktredwitz und hat es gekauft. Dort soll jetzt ein Bürgerhaus und vielleicht auch ein Jugendzentrum reinkommen. Kontoauszüge und Bargeld bekommen die Einwohner weiterhin. Ursprünglich war ein Umbau des ehemaligen Rathauses in Brand zum Bürgerhaus geplant. Die neuen Pläne könnten nun deutlich schneller gehen. Marktredwitz rechnet mit einer Eröffnung noch in diesem Jahr.