In wenigen Woche startet die Wintersportsaison in der Region. Bevor es so richtig los geht, macht die Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal aber erstmal eine kleine Herbstpause. Bis zum 07. Dezember bleibt die Arena weitestgehend geschlossen. An den Wochenende ist sie aber für Besucher von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weiter geht’s dann mit dem Skisprung-Weltcup der Herren vom 08. bis 10. Dezember. Im Januar steht dann der Continentalcup der Nordischen Kombinierer an.