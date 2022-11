Sparkasse Vogtland Arena: Kein Besucherzugang wegen Revisionsarbeiten

In der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal kommen treffen in jedem Jahr die Größen des Wintersports aufeinander. Damit dem Betrieb der Anlage auch heuer nichts im Wege steht, bleibt die Sparkasse Vogtland Arena ab heute für die kommenden drei Wochen für Besucher geschlossen. Grund dafür sind notwendige Revisionsarbeiten und Vorbereitungen. An den Wochenenden könnt ihr die Anlage aber auch weiterhin zwischen 10 und 16 Uhr besichtigen.

Geschlossen bleibt die Arena unter anderem von 14.-18.11., von 21.-25.11. und

von 28.11. bis 01.12.2022. An allen anderen Tagen kann die Anlage wie gewohnt

von 10-16 Uhr besichtigt werden.