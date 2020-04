Spargel-Laster prallt gegen Baum: Fahrer in Lebensgefahr

Inchenhofen (dpa/lby) – Der Fahrer eines mit Spargel beladenen Lastwagens ist bei einem Unfall in Schwaben lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag fuhr der 24-Jährige zunächst in den Straßengraben und krachte dann frontal gegen einen Baum. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus den Trümmern des Führerhauses befreit hatte, kam er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. «Es besteht Lebensgefahr», sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Warum der Fahrer am Samstagabend bei Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) nach links von der Straße abkam, soll ein Gutachter klären.