Sparda-Bank Ostbayern: Vorstand hat sich neu aufgestellt

Die Sparda-Bank Ostbayern startet mit einem neuen Vorstand in das neue Jahr. Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Johannes Lechner hatte sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Seine Position übernimmt ab sofort Werner Dollinger. Neu im Vorstand ist Dietmar Breu. Er war bisher Prokurist und Bereichsleiter Steuerung bei der Sparda-Bank. Den Vorstand komplettiert Michael Gruber, der wie bisher Vorsitzender bleibt.

Die Sparda-Bank Ostbayern hat unter anderem Filialen in Hof und in Marktredwitz.