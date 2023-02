Die Tafeln geraten seit einigen Monaten an ihre Grenzen. Es liegt zum Teil an den Geflüchteten, aber auch an den steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie. Die Sparda-Bank Ostbayern unterstützt 19 Tafeln und Hilfsvereine in der Region mit einer Spende in Höhe von 150.000 Euro. Allein 10.000 Euro gehen an die Tafel in Hof. Am Vormittag findet die offizielle Übergabe statt.

Foto: Symbolbild