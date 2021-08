Sparda-Bank Ostbayern: Schüler in der Region bekommen Frühstück

Die meisten Schulen in der Euroherz-Region haben nicht mal eine Kantine, und wenn, dann ist das Essen nicht immer gesund. Die Sparda-Bank Ostbayern will zur gesunden Ernährung der Kinder beitragen. Sie hat 40.000 Euro an das Projekt „denkbar Schulfrühstück“ der BLLV-Kinderhilfe gespendet. 17 Grund-, Mittel- und Förderschulen in Ostbayern bekommen durch das Geld regelmäßig ein gesundes Frühstück. Mit dabei sind auch drei Schulen aus der Region. Die Schüler des BVJ-Kompetenzzentrums Marienberg in Schwarzenbach an der Saale, der Christian-Wolfrum-Schule (Hof) und der Münster-Mittelschule in Hof können also bald gesund frühstücken.