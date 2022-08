Spannendes Wochenende: Spiele in der Fußball-Bayern- und Landesliga

Unsere Fußballvereine in der Region haben ein spannendes Wochenende vor sich:

Die Kickers Selb sind heute in der Landesliga Nordost zu Gast beim FSV Stadeln in Fürth. Anstoß ist um 18 Uhr 30. Für den SV Mitterteich steht zur gleichen Zeit ein Spiel gegen Quelle Fürth an.

Morgen steht für den FC Vorwärts Röslau in der Landesliga Nordost ein Spiel gegen den FSV Erlangen-Bruck auf dem Programm. Der FC Eintracht Münchberg empfängt währenddessen die SpVgg Jahn Forchheim. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr.

In der Bayernliga Nord empfängt die in 8 Spielen sieglose SpVgg Bayern Hof morgen den TSV Abtswind.